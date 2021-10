Las declaraciones del esposo de la cineasta que murió tras ser baleada por Alec Baldwin

El jueves 21 de octubre, Halyna Hutchins fue herida mortalmente, en circunstancias que siguen sin ser esclarecidas, cuando el actor Alec Baldwin accionó un arma de fuego de utilería mientras grababan una escena de la película “Rust”.

Matthew Hutchins, esposo de la fallecida, expresó su desconsuelo después de la pérdida de su mujer.



“No voy a poder comentar sobre los hechos o el proceso por lo que estamos pasando en este momento, pero agradezco que todos hayan sido muy comprensivos”, manifestó.

En declaraciones a The New York Post, Hutchins dijo también que ha “hablado mucho con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho”.



“Creo que necesitaremos un poco de tiempo antes de que podamos realmente encapsular su vida de una manera que sea fácil de comunicar”, agregó.



El viernes 22 de octubre, mediante una publicación en redes sociales, el actor y productor Alec Baldwin lamentó el trágico accidente que lo tuvo como protagonista. “Mi corazón está roto”, sintetizó.



“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se ha cobrado la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega profundamente admirada”, agregó el actor de 63 años en su cuenta de Twitter. “Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su marido, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su marido, su hijo y todos los que conocían y amaban a Halyna”, concluyó Baldwin.



Hutchins, de 42 años, murió poco después en un hospital de Santa Fe, al que fue trasladada de urgencia en un helicóptero, según información de medios locales. Por su parte, Joel Souza, el director que también fue herido durante el accidente, pasó varias horas en el centro de salud, pero fue dado de alta esa misma noche. La conmoción es absoluta en Hollywood.