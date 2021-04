Un lagarto gigante sorprendió a clientes en una tienda en Tailandia

Unas personas que se encontraban en una tienda de víveres en la localidad de Nakhon Pathom, Tailandia, presenciaron un hecho particular. Una lagarto de gran tamaño escaló unos estantes ante la sorpresa de los clientes que pensaron que estaban en una escena sacada de una película.

Los compradores captaron la extraña situación con sus dispositivos móviles. En la grabación se observa al animal en una esquina subiendo paso a paso, impulsando su cuerpo al tope de una de las estanterías de alimentos, mientras que en el fondo se escuchan gritos de asombro entre los presentes.

El reptil, de un tamaño considerable, tumbó cartones de leche en su camino arriba en un acto de curiosidad. Se cree que el animal salió de un canal de agua cercano y decidió dar un paseo e ingresar a la tienda.

Expertos en reptiles lo capturaron y lo dejaron libre en la maleza cercana, según informó el Southwest News Service.

El lagarto no comió nada en la tienda ni causó ningún daño material ni humano. Estos animales se alimentan de insectos, arañas, cangrejos, peces, anfibios y roedores, por lo que solo se trató de un hecho aislado, pero asombroso.

"Son animales peligrosos, especialmente cuando están enojados, así que me quedé atrás y lo grabé en mi teléfono", dijo Narumpa Tangsin, un cliente de la tienda.

VIDEO: Giant Lizard climbing up Thailand's 7-eleven supermarket shelves as it raids the store for food pic.twitter.com/di2yQeYrqq