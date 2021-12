La variante Ómicron ya existía desde octubre del 2021

El pasado 24 de noviembre se informaba sobre la presencia de una nueva variante de covid-19 con origen en África y dos días después la Organización Mundial de la Salud (OMS) la catalogó como Ómicron y mencionaron que es una variante de preocupación por su alto nivel de transmisión. Ahora esta variante ya se encuentra en todos los continentes y alertó a los gobiernos a ajustar las medidas de bioseguridad en cada nación.

Pero la última novedad sobre Ómicron es que ya ya existía de antes, en Nigeria se detectó el primer caso en octubre, según informó el instituto nacional de salud pública del país.

Además, la secuenciación genética de los positivos al covid-19 en Nigeria detectó dos positivos más con esta variante, que eran dos personas sudafricanas.

“La secuenciación retrospectiva de casos confirmados previamente entre viajeros que llegaron a Nigeria también identificó la variante ómicron en una muestra de octubre de 2021”, informó el director general de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), el doctor Ifedayo Adetifa.

Nigeria has detected its first case of the omicron coronavirus variant in a sample it collected in October,weeks before South Africa alerted the world about the variant last week, Nigeria CDC director-general Dr.Ifedayo Adetifa said Wednesday.