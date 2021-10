La UNESCO lanza un proyecto mundial para conocer la vulnerabilidad de las especies marinas

Este lunes 18 de octubre de 2021, la UNESCO anunció a través de un comunicado que se está llevando a cabo un proyecto que consiste en utilizar ADN ambiental de última generación, conocido como eADN, para comprender la riqueza de la biodiversidad de los sitios marinos del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El objetivo de esto es hacer un seguimiento de las especies, incluidas las que figuran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por lo que los residentes y científicos de las diferentes zonas recolectarán mucosa o células de las especies marítimas que se encuentran en el Patrimonio Mundial de UNESCO.

Tiene una duración de dos años y medirá la vulnerabilidad de la biodiversidad marina al cambio climático.

Ante esto Ernesto Ottone R., Subdirector General de Cultura de la UNESCO, mencionó en su comunicado que “el cambio climático está afectando al comportamiento y la distribución de la vida submarina y debemos comprender lo que está ocurriendo para poder adaptar nuestros esfuerzos de conservación a la evolución de las condiciones”.

Además, los datos recogidos serán publicados por el Sistema de Información sobre la Biodiversidad de los Océanos (OBIS) una red que es respaldada por millones de científicos internacionales. Por otro lado, los sitios marinos del Patrimonio Mundial de la UNESCO son reconocidos por su biodiversidad única, sus ecosistemas excepcionales o por representar etapas importantes de la historia de la Tierra.

