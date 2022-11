La Tripledemia empieza a colmar los hospitales con pacientes

Cuando todo hacía suponer que finalmente podíamos respirar aliviados y dejar atrás la crisis sanitaria que generó el covid-19, una nueva ola de virus respiratorios vuelve a colmar las unidades pediátricas de hospitales en algunos países.

Se trata (aclaran los expertos) de un fenómeno muchísimo menos grave que el de la pandemia de coronavirus, que entre diciembre del 2019 y este 2022 causó al menos 6,5 millones de muertes en todo el mundo, según Our World In Data. Hoy la mayoría de infectados padece síntomas leves, que no requieren ingreso hospitalario.

Sin embargo, la confluencia de gérmenes está generando lo que algunos han apodado una 'tripledemia': tres epidemias que coexisten y que han vuelto a colmar hospitales en varias partes del continente americano, en especial de niños.

Según los últimos datos epidemiológicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los países más afectados en la región son Estados Unidos, en el hemisferio norte, y las naciones más australes del hemisferio sur (Argentina, Chile, Uruguay y el sur de Brasil).