La pandemia generó más de 8 millones de toneladas extra de residuos plásticos

Según un estudio entre Estados Unidos y China, publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la pandemia generó unos 8,4 millones de toneladas extra de desperdicios plásticos, principalmente de origen de hospitales, elementos de protección (mascarillas, guantes y protectores faciales) y compras realizadas por Internet. Gran parte de ese material terminó en el mar y acabará llegando a las playas y zonas costeras dentro de algunos años.

Miembros de la Universidad Nanjing (China) y del Instituto Scripps de Oceanografía (EEUU.), plantearon que es un problema para el medioambiente oceánico. Por lo que insisten a ejecutar un "mejor manejo de los residuos médicos en los epicentros de la pandemia, especialmente en los países desarrollados".

Según el estudio en 2020 cerca de 1560 millones de mascarillas terminaron en los mares, lo que representa un grave peligro para los animales que se comen los plásticos o quedan atrapados dentro de estos.

Otro factor que contribuyó a esto fueron las ventas por Internet, las masivas compras hicieron que se requiera mayor número de embalajes. Al ser usados únicamente para proteger productos, estos terminaron en ríos o mares.

Para estimar la cantidad de plástico generado por la pandemia, los investigadores tuvieron en cuenta varios factores como: población, la producción de mascarillas, número de contagios, los testeos, hospitalizaciones y los reportes financieros de compañías líderes de comercio electrónico.

De esa forma se determinó que para agosto del 2021, 193 países habían generado unos 8,4 millones de toneladas de residuos plásticos relacionados con la pandemia. El 87,4 % de ellos fue generado por los hospitales, los equipos de protección personal fue del 7,6 % y las compras representaron un 4,7%.

Además se detalló que el continente asiático fue el que más produjo desperdicios con un 46%, le sigue Europa con un 24% y América con el 22%.

También se determinó que el destino de los plásticos será el Ártico, concluyeron que:

"El ecosistema ártico es considerado particularmente vulnerable debido al duro medioambiente y a la alta sensibilidad al cambio climático, lo que hace que el impacto ecológico potencial de la exposición a los plásticos árticos acumulados sea de especial preocupación".