La OMS llama a "no relajarse" en cuanto a la pandemia de covid-19

Ante el aumento de casos de covid-19 y de gripe en Europa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció y resaltó la importancia de mantenerse alerta. “No es momento de relajarse”, dijo Hans Kluge, director regional para Europa de la entidad.

El funcionario indicó que Europa se encuentra, una vez más, en el epicentro de la pandemia de covid-19 con casi el 60% de los casos nuevos y el 42% de las nuevas muertes de todo el mundo.

This is not a time to relax. In the past month, we have also seen an early spike in seasonal #influenza cases, leading now to increased positivity in patients hospitalized with severe acute respiratory infections. @hans_kluge