La nueva variante de covid-19 proviene de Africa y la denominaron como Ómicron

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó este viernes 26 de noviembre del 2021, a la nueva variante del covid-19 como "preocupante", y le otorgó el nombre de ómicron. La entidad señaló que la variante hasta ahora conocida como B.1.1.529 tiene el potencial de expandirse por el mundo rápidamente y parece ser más contagiosa que las anteriores.

Además señaló que la evidencia disponible hasta la fecha indica que ómicron podría tener una mayor facilidad para los contagios. Los científicos Sudafricanos que reportaron el descubrimiento de la variante informaron que una de las características es su alto número de mutaciones.

Hasta la fecha la cantidad de contagios, no es tan elevado sin embargo ya ha llegado a otros países como Hong Kong,

La OMS calificó de "incorrecta" la decisión de los países Europeos de cerrar las fronteras para algunos países Africanos debido al alto índice de contagios diarios debido a la falta de vacunación. El presidente de la organización dijo que está acción era incorrecta para afrontar está posible amenaza.

Además, señaló que no hay indicación ni sugerencia en este momento de que la enfermedad grave con esta variante particular no vaya a ser prevenida por las vacunas y que es necesario esperar un par de semanas para comprender realmente los alcances de la nueva variante.