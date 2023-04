La nueva película de Power Rangers remueve los recuerdos

Nostalgia pura. Así puede definirse a la película "Power Rangers: ayer, hoy siempre", que Netflix estrenó este miércoles 19 de abril de 2023.

La banda sonora y parte del elenco original de la serie son los puntos más fuertes para desbloquear esos viejos recuerdos, pero también, brinda detalle sobre el paso del tiempo para cada uno y si se formaron algunas parejas.

Muchas dudas son resueltas en esta producción, que puede ser considerada como un gran homenaje para los viejos seguidores, pero que no aporta algún enganche para sumar nuevos fans.

Sí, era un "gracias" para quienes disfrutaron de las aventuras de los rangers iniciales, pero también se convirtió en un tributo para quienes fallecieron en los últimos años, como los actores Thuy Trang (Trini) y Jason David Frank (Tommy).

To celebrate the launch of Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, we surprised the actors with a few familiar faces. pic.twitter.com/nAnhtQ1SWv