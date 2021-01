La fauna en Davos 2021: cisnes negros, rinocerontes grises y romanticismos capitalistas

Esta semana se llevó a cabo la reunión virtual del Foro Económico Mundial Davos 2021 mismo que se enfocó en la aceleración del capitalismo de los stakeholders en miras de una cuarta revolución industrial y en un re-inicio post-Covid. Este espacio cuenta entre los líderes más influyentes y primordiales a las élites empresariales y financieras globales, aunque también incluyen espacios de diálogo para grupos heterogéneos de líderes políticos, sociales y artistas.

En pleno contexto pandémico, el discurso de Davos se refirió al covid-19 como el Cisne Negro, es decir como un evento de difícil predicción , repentino, sorpresivo. Sin embargo el mismo autor de esta metáfora de las relaciones internacionales,Nassim Nicholas Taleb, desmintió esta caracterización debido a que el Covid no se trató de una amenaza improbable, más si tomamos en cuenta las anteriores experiencias de epidemias por virus en el planeta y la evidente crisis climática. En este marco es imposible con este argumento, eludir o minimizar la responsabilidad de los Estados y de las grandes empresas en este tema. En lo que coinciden más bien varios analistas es en que esta sindemia retrata más bien un fenómeno de Rinocerontes Grises, que en palabras de su autora Michele Wucker quiere decir que consiste en una amenaza evidente que no esta siendo afrontada tanto en términos: económicos, políticos y hasta individuales.

Llamó también la atención la propuesta de un re-inicio mediante el potenciamiento de un tipo específico de capitalismo : el de las partes interesadas, presentando como una alternativa de corte ético-moral, que a su vez amplia el radio de gobernanza de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el ámbito de lo público, a nivel múltiple y además transnacional, con lo que las empresas a partir de la consideración de los posibles impactos producto de sus acciones, pasan a tomar decisiones y acciones sobre temas sensibles que hacen a las poblaciones.

En este punto es importante mencionar que las empresas no cuentan con la legitimidad ni la representatividad de la población para tomar decisiones sobre ella. De la misma forma, sería ingenuo pensar que estas empresas harán balances de impactos orientados al respeto de los intereses o necesidades de grupos sociales cuando estas vayan en desmedro de sus propios intereses, de ahí, por ejemplo. pensemos en el eufemismo de una empresa de comprar solamente oro “limpio” sin mercurio y sin contaminación, ignorando la multiplicidad de los impactos sociales que inevitablemente trae la actividad minera (trata de personas, desplazamientos, migración climática, prostitución,tráfico de oro).

Un tercer punto es la evidente complejidad de los sistemas capitalistas, no es posible ni responsable considerar los impactos de un solo tipo de capitalismo, porque aún formas de capitalismo accionista y estatal (por nombrar algunos) están vigentes en una suerte de overlapping y su termino relacional, de impacto dentro/fuera de los Estados y de los grupos de interés, es evidente.

En otra instancia, China y Alemania en sus intervenciones referidas al contexto pandémico en este foro mundial, apelaron al multilateralismo, mientras los intereses competitivos de los laboratorios líderes es más que evidente, incluso estamos presenciando la declaración y toma geopolítica de territorios y la configuración de sus propios mapas y alianzas.

En este marco, estas empresas transnacionales difícilmente otorgarán el know how (en especial el logístico, técnico, organizacional) a laboratorios locales de países con alta vulnerabilidad. Al mismo tiempo en esta maraña de tensiones, los gobiernos están optando por políticas económicas proteccionistas, selectivas y nacionalistas, mientras que la debilidad de las gestiones se hacen evidentes en las prácticas locales de ciertos grupos gubernamentales corruptos que se benefician no sólo económicamente, si no también apropiándose de la decisión de quién vive y quién muere en el momento en que privilegian a sus sectores de interés el acceso a las vacunas por encima del personal sanitario de primera línea.

La covid-19 se ha sumado a la dinámica y permanente disputa por las reglas que rigen la institucionalidad de los multiplestakeholder y sus intereses, a las crisis de los Estados nacionales en términos administrativos-gubernamentales, a su capacidad estatal, y sin duda la pugna de ambos (empresas – Estado) por la gobernanza y administración de las poblaciones y los territorios.

Quedará estar atentos a esta etapa que más allá de un re-inicio, que viene con un aire rancio de maquillaje de lo viejo, podría pensarse más bien en términos de una re-invención, es decir, que tomando en cuenta lo aprendido, nos enfoquemos con ética genuina en favor de la humanidad