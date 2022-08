"La casa del Dragón" La precuela de "Juego de Tronos" se estrena este 21 de agosto

Es uno de los estrenos más esperados del año. Se trata del primer spin off de la serie Game of Thrones (que finalizó en 2019), llamado House of the Dragon, que podremos ver en HBO Max. Esta historia se situará 200 años antes de lo acontecido en la serie original.

La serie contará con 10 episodios y se trata de una creación de Ryan J. Condal, el argentino Miguel Sapochnik (que dirigió muchos episodios de Game of Thrones) y George R.R. Martin, que tomó parte de los hechos relatados en su novela Fuego y sangre (Fire and Blood).

En la plataforma de streaming ya inició la cuenta regresiva para el estreno del primer episodió que será alrededor de las 21:00.

Esta producción que se estima que costó más de 200 millones de dólares, tendrá como eje central el origen de la Casa Targaryen, aquella que conocimos en Juego de tronos a través de una de sus líderes, Daenerys (interpretada por Emilia Clarke).

Los fans en redes sociales se muestran ansiosos por el estreno de la serie.

el domingo finalmente se estrena house of the dragon muy en esa pic.twitter.com/Gbp1uP62ji — Ryan (@darrkthrone) August 18, 2022

me compré una paso de los toros para el vermut, puse a hornear pancito, a calentar el agua para bañarme y todo listo para sentarme a esperar house of dragon pic.twitter.com/fx5raExvzS — Maldi (@mald1tasea) August 21, 2022