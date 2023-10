Katalin Karikó y Drew Weissman ganaron el Nobel de Medicina por su desarrollo de la vacuna de covid-19

Los ganadores del Premio Nobel de Medicina ya están definidos. Son Katalin Karikó y Drew Weissman, quienes por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleósidos permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm (ARN mensajero). Con ellas se inmunizó a la población contra la covid-19.

La decisión se conoció este lunes, 02 de octubre de 2023, en la cuenta de X (antes Twitter) de The Nobel Prize.

¿Quiénes son los ganadores? Karikó es una bioquímica húngara que pasó 40 años trabajando en la sombra y desarrollando avances claves para las inyecciones de Moderna y BioNTech. Con ella suman 13 las mujeres ganadores del Nobel.

Karikó también fue rechazada por varias instituciones y compañías, las cuales se negaban a inyectar dinero en estas investigaciones.

Mientras que Weissman es estadounidense y trabajó con ella e hizo posible las terapias a partir de ARN mensajero. Una de sus coincidencias es que ambos perdieron su puesto en la universidad por sus investigaciones.

Los expertos recibieron el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, en el 2022, por este descubrimiento. Además, recibieron el premio Princesa de Asturias.

¿Qué es el ARN? Es una molécula imprescindible para la vida. Si se lo sintetiza en el núcleo de las células, lee las instrucciones en el ADN y parte de ellas ayudan a que el organismo produzca lo necesario para existir.

