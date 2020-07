Justicia chilena impide solicitud de declaración jurada a extranjeros para no retornar

La Corte de Apelaciones de Santiago admitió una petición de amparo a 26 ciudadanos colombianos contra la exigencia de firmar una declaración jurada de que no volverán a Chile como condición para acogerse al Plan Humanitario de Retorno a su país.

"El Ministerio del Interior, el Departamento de Extranjería y Migración no podrá exigir a los recurrentes en el marco del Plan Humanitario de Retorno, la suscripción de una declaración jurada de compromiso de no retornar a Chile dentro de 9 años", explicó el dictamen de la corte, recogido por el diario 'La Tercera'.

El plan fue puesto en marcha por el Departamento de Extranjería chileno con motivo de la crisis del coronavirus. En respuesta, un grupo de 26 colombianos, apoyado por la Coordinadora de Migrantes, presentó un recurso que finalmente ha prosperado.

FALLO UNÁNIME (CA) estableció q @min_interior no podrá exigir compromiso a no volver a ingresar a Chile en 9 años, si se acogen a plan humanitario de retorno, no se sustenta en la legislación nacional e internacional @gblumel te quedó claro o hay que dibujártelo?