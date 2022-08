Jugador de fútbol americano es hallado muerto en propiedad de Floyd Mayweather

Jarret Johnson, jugador de fútbol americano, fue encontrado muerto en una propiedad del famoso boxeador Floyd Mayweather. La Policía de Las Vegas presume que el deportista habría cometido suicidio.

El jugador de 24 años de la Universidad de Lindenwood, en St. Charles, era un familiar de la novia del pugilista, Jamie Lynn y se residía en el condominio, según reportó el portal sensacionalista TMZ.

Un amigo del futbolista fue a visitarlo y al encontrar su cadáver reportó a las autoridades. La Policía de Las Vegas anunció una investigación y se presume que Johnson se habría quitado la vida por ahorcamiento.

TMZ aseguró que los familiares cercanos de Mayweather se encuentran impactados por la noticia. El futbolista mantenía una relación cercana con el boxeador de 45 años y lo acompañaba a los entrenamientos, como se observa en fotos publicadas en sus redes sociales.

Jarrett Johnson se desempeñaba como mariscal de campo y había sido reconocido como el Mejor Atleta del Año en la región sureste del estado. "Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia del exleón Jarrett Johnson en este momento difícil. Una vez león, siempre león", dijo el plantel universitario, en sus redes sociales.

Our thoughts and prayers are with the family of former Lion Jarrett Johnson in this difficult time. Once a Lion, Always a Lion. pic.twitter.com/cwoqkFMo45