El juego del calamar captó el temor real de los actores

El juego del calamar rápidamente se ha convertido en un fenómeno popular del que todos hablan. Una serie de nueve capítulos que se ha posicionado entre las más vistas de varios países.

La historia de esta serie fue creada, escrita y dirigida por Hwang Dong-Hyuk, a quien le tomo más de una década encontrar a alguien que se interesara en su guión.

Durante toda la serie se puede ver la tensión por la trama. En medio de los juegos de niños, los personajes se exponen al peligro y en la mayor cantidad de casos a la muerte, lo que provoca continuar con cada historia.

En el especial tras cámaras, los actores revelaron que realmente sintieron temor en determinadas escenas y locaciones, algo hecho a propósito por el director para captar la realidad de sus expresiones.

La serie está inspirada en los cómics japoneses que leía hace más de 13 años tales como Battle Royale, As the gods will y Alice in Borderland, además de incluir la experiencia que vivía puesto que tenía graves deudas personales.

Este es el detrás de escenas de la serie que se volvió popular en pocos días: