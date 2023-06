Juanes reveló una mala relación con su hija mayor

La vida artística de Juanes le ha traído numerosas alegrías y le ha permitido vivir importantes momentos profesionales. No obstante, también ha hecho que el cantante se pierda episodios familiares y la relación con sus hijos no siempre sea la mejor.

En una sincera y emotiva charla con Santiago Alarcón, Juanes confesó que mientras alcazaba el éxito en su carrera, en su hogar todo era diferente. En 2004, el cantante se casó con la actriz y presentadora Karen Martínez, con quien tiene tres hijos: Luna (19), Paloma (17) y Dante (13).

Fue con la primera, Luna, con quien tuvo los mayores problemas. Hablando de su nuevo álbum musical, Juanes reveló que "Vida Cotidiana sale porque yo no entendía que ella se quería independizar, estaba en su rebeldía y yo no entendía eso, peleábamos, no sabía qué hacer era duro".

Esto ocurrió cuando Luna tenía 17 años y estaba totalmente desconectada de su padre "Al punto que yo era invisible para ella, imagínate, eso a mí me mataba, yo me quería poner a llorar", dijo Juanes.

El cantante colombiano reconoció que pudieron superar esa etapa y que hoy su relación se encuentra en un mejor momento. Sin embargo, no mencionó cómo estaban las cosas con sus otros dos hijos, quienes también sufrieron momentos de ausencia de su padre.