Juan Darthés publicará un video tras su absolución en el caso de abuso sexual

En mayo de 2023, Juan Darthés fue absuelto de una acusación de abuso sexual en contra de Thelma Fardin, acto que supuestamente tuvo lugar en 2009, durante una gira en Nicaragua del elenco de Patito feo, telenovela en la que los dos participaron.

En 2018, la joven actriz decidió interponer una demanda en contra de Darthés que abrió una investigación en Honduras y Brasil, por ser el país en el que residía el actor. En mayo pasado se absolvió a Darthés de los cargos y, según medios de comunicación internacionales, el implicado tendría lista su reacción al respecto.

Según el portal de noticias Yahoo, “En principio, el periodista Pablo Layus esbozó la posibilidad que inicie demandas contra autoridades de renombre que forman parte del Gobierno nacional. “Personas que habían culpado a Darthés en los medios, en expresiones o en sus actos. Él podría ir contra ellos”, detalló. Si bien Layus no indicó nombres propios, señaló que una de las figuras denuncias sería a una persona muy conocida”.

“Lo que me sorprendió es que le pediría a Thelma que devuelva todo el dinero que cobró los últimos tiempos en este papel de víctima de un delito que no se cometió y que se lo done a una fundación”, continuó el panelista de Intrusos.

Esa funcionaria a la que se refieren sería Gabriela Cerruti, vocera presidencial, quien habría emitido comentarios que dejaban ver que consideraba a Darthés como culpable del delito que se le imputó.

El lunes próximo saldría a la luz un video en el que el actor publicará su posición tras el veredicto.