Presidente hondureño insta a un acuerdo opositor para fijar cambios electorales

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hizo este viernes 13 de abril un llamamiento a los líderes de la oposición a que acuerden un diálogo para definir cambios en el sistema electoral en su país, que vive una crisis por denuncias de fraude en las presidenciales de 2017.



"Si están de acuerdo unos líderes de un partido de oposición y otros no, siendo del mismo partido, creo que es necesario que ellos conversen a lo interno y definamos por Honduras cuál es el nuevo orden de cosas que queremos en materia electoral", subrayó Hernández en un comunicado de la Casa Presidencial divulgado en Tegucigalpa.



Enfatizó que además de impulsar reformas electorales, en Honduras también es necesario "hablar de seguridad y la emisión de una nueva tarjeta de identidad, lo cual es clave para la seguridad de Honduras".



La identificación de los hondureños es "un sistema obsoleto; necesitamos una tarjeta de identidad de última generación, que no solamente sea para ir a votar, sino que también sirva en el día a día de las transacciones, de lo que hace la gente en términos de comercio", señaló Hernández, quien se encuentra en Lima para asistir a la VIII Cumbre de las Américas.



"Debemos tener un sistema robusto, fuerte y eso debe ser objeto del diálogo; hemos hecho un acercamiento con los cooperantes y ellos están dispuestos a apoyarnos, hay que actuar ya, hay que pasar a los resultados", insistió el mandatario en su comunicado.



Dijo que espera que la oposición "llegue a acuerdos" para avanzar en el diálogo que busca una mesa técnica para encontrar una salida a la crisis derivada por un presunto fraude en las elecciones del 26 de noviembre de 2017.



Hernández señaló que su gobierno ha sido "cauteloso" desde que se abordó en el país la necesidad de instalar un prediálogo, y dejó que la oposición solicitara primero la participación de la Organización de Naciones Unidas.



Lamentó que los líderes de la oposición "no se ponen de acuerdo entre ellos (en) quién va a estar" en el diálogo, cuya mesa de exploración es dirigida por el coordinador permanente de Naciones Unidas en Tegucigalpa, Igor Garafulic.



Las declaraciones del presidente hondureño se producen tres días después de que el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, anunciase en un comunicado el retiro de sus representantes en la mesa técnica.



Nasralla, quien no reconoce a Hernández como presidente reelegido en las elecciones de 2017, reafirmó su "presencia en la Alianza de Oposición, con la estrategia de lucha definida y la estructura que nos condujo a la victoria electoral".



"Confié en la OEA (Organización de Estados Americanos), en las Naciones Unidas y en los Estados Unidos para buscar un posible diálogo político, sin embargo, después de todas las reuniones he comprobado que no existe voluntad política del Gobierno de JOH (Juan Orlando Hernández) para resolver la crisis electoral provocada por el fraude", indicó Nasralla en su comunicado del martes. (I)