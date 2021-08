Joe Biden explica por qué las tropas estadounidenses abandonaron Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció acerca de la salida del ejército de su país de territorio afgano. Este lunes 16 de agosto de 2021 defendió su decisión en favor de los intereses de Estados Unidos.

“Nuestra misión en Afganistán nunca ha sido construir una nación. Nunca ha sido crear una democracia”, manifestó, con respecto al retiro de tropas. La salida de las Fuerzas Armadas permitió que los talibanes continúen en su asedio para asumir el poder.

Según Biden, la presencia militar de Estados Unidos debía terminar cuanto antes. “Las tropas americanas no pueden y no deben pelear y morir en una guerra que los afganos no van a pelear por ellos”, declaró.

En palabras del Jefe de Estado, intervenir en una guerra ajena ocasionó pérdidas billonarias para Estados Unidos y la vida de miles de soldados. Además, Biden justificó que su nación preparó, entrenó y equipó al ejército afgano.

President Biden: "I will not repeat the mistakes we've made in the past — mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States, of doubling down of a civil war in a foreign country" pic.twitter.com/BpF3aTA1ue — MSNBC (@MSNBC) August 16, 2021

“¿Cuántas generaciones más de hijos estadounidenses debo enviar para luchar una guerra en Afganistán?”, agregó. Desde su perspectiva, continuar en Medio Oriente era un error, debido a que implica “permanecer indefinidamente en un conflicto que no es de interés nacional para Estados Unidos”.

Biden ha recibido cientos de críticas en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes del caos en Kabul por la presencia de los talibanes. En el aeropuerto hay miles de personas que tratan de escapar para salvar sus vidas y también quienes le ruegan al ejército estadounidense no abandonarlos.

"I'm now the fourth American president to preside over the war in Afghanistan ... I will not pass this responsibility onto a fifth," President Biden says, adding he won't shrink from his share of responsibility, "the buck stops with me.” pic.twitter.com/nz4UCGoPa5 — MSNBC (@MSNBC) August 16, 2021

“Mi decisión ha sido criticada, pero prefiero aguantar todas esas críticas que pasarle la decisión a otro presidente”, reveló. Finalmente sentenció que esto es lo correcto para sus soldados. Biden se retiró sin contestar preguntas de los periodistas.