Joan Manuel Serrat anuncia su retiro

El cantautor español Joan Manuel Serrat, de 77 años, anunció que se retirará del escenario después de cumplir su última, gira que empezará en Nueva York en abril de 2022 y luego por Latinoamérica. Está previsto que finalice en diciembre en su natal Barcelona.

El cantautor catalán decide poner fin a su carrera musical con la gira 'El vicio de cantar 1965-2022', Serrat en una entrevista de diario El País dijo: “Primero porque el encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias.”

Serrat mencionó sobre lo que significará su concierto final en su ciudad natal. “La va a representar aquello que pase a medida que me la vaya encontrando. Yo me despediré el 23 de diciembre en Barcelona. Pero hasta llegar ahí quiero recorrer muchos caminos.”

La gira será la forma en que Serrat se despida de sus fanáticos alrededor del mundo, el cantautor mencionó: “He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”.

“Mi propósito no es solo despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años, sino hacerlo en los sitios donde están”, agregó. Si bien no se especificaron detalles sobre las fechas y ciudades seleccionas Joan Manuel Serrat mencionó el significado que tiene para él esta última gira.

“Una de las cosas más importantes que me ha dado mi oficio es la posibilidad de viajar. Y la de viajar, la posibilidad de tener amigos en muchos lugares que me han ayudado a descubrir y valorar las cosas.”

“Sobre todo, quiero despedirme personalmente de ellos.”

También habló sobre América Latina y la importancia que tiene para Serrat.

“¡Qué sería de mí sin América Latina!... Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios”

Con una carrera musical de más de cinco décadas y más de 30 discos publicados que incluyen 'Ara que tinc vint anys', 'Dedicado a Antonio Machado, poeta', y su icónica canción 'Mediterráneo'.

Este no será un fin de su música, solo de los escenarios esto explicó en su entrevista.

"Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde"