Jhon Travolta a Olivia Newton-John: "Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores”

A través de sus redes sociales el actor Jhon Travolta dejó un conmovedor mensaje para la actriz Olivia Newton-John quien falleció este lunes, 8 de agosto de 2022.

En su cuenta de Instagram, acompañado de una foto de la actriz escribió: "Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo".

Los actores participaron juntos en la exitosa película ‘Grease’ (1978) y con sus personajes Sandy Olson y Danny Zuko se ganaron el corazón de los fans, de ahí que Travolta culmine su mensaje con un "tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por John Travolta (@johntravolta)

Los fans de la cita recuerdan la canción 'You are the one that I want' que los artistas interpretaron juntos en 2010.

Nos despedimos de Olivia Newton-John recordando este momentazo en el que la actriz y cantante, junto a John Travolta, traían de vuelta a Danny y Sandy en 2010 demostraron seguir siendo los mismos que en aquel mítico 'You are the one that I want' de 1978 ❤ pic.twitter.com/qo2NUXGSeT — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) August 8, 2022

