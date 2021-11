Jeff Bezos bromea con amenaza a Leonardo DiCaprio

Una imagen que se viralizó en redes sociales en los últimos días fue el video en el que la novia del magnate Jeff Bezos, Lauren Sanchez, veía como hipnotizada al actor Leonardo DiCaprio.

El encuentro se produjo en la Gala de Arte y Cine de Los Angeles, en Estados Unidos, y fue grabado por el editor de la revista Variety, Marc Malkin. Allí se ve al trío conversando, pero con la particularidad de que Sanchez miraba fijamente al ganador del Oscar.

La joven no quitó los ojos de DiCaprio durante algunos segundos, por lo que en broma los internautas decían que dejó en un segundo plano al propietario de Amazon. En Twitter se convirtió en tendencia el apodo ‘Mr. Steal Your Girl’ (señor roba novias en inglés).

Bezos decidió unirse a la conversación en redes y publicó una fotografía que causó bastante repercusión. “Leo, ven aquí, quiero enseñarte algo”, decía el tuit del multimillonario.

En la foto aparece junto a un letrero que en inglés alerta: “Peligro, precipicio. Caída profunda”. Esto ha generado risas entre los seguidores de las dos personalidades.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI