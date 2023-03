Jamie Lee Curtis, la actriz de la película "viernes de locos" propone conciertos matiné

Jamie Lee Curtis, la protagonista de la película "viernes de locos". Propone conciertos tempraneros para los más veteranos y si viviera en México, para ¡tomar el metro a casa! Esto dijo la scream queen a The Hollywood Reporter. “Voy a decir esto como una sugerencia: U2, haz una matiné. Coldplay, haz una matiné. ¿Qué tal un concierto a las doce del día?" dijo Lee en la entrevista.

Lee agregó "Bruce Springsteen: haz una maldita matiné. ¡Ya estás viejo! Porqué no me dejas ir a verte; Bruce Springsteen, ahora en tus años de gloria haz una a la 1 o 2 de la tarde. Teatro de Nueva York a las 2 P.M., así podríamos ir y ver todo tu show de cinco horas y podría estar en mi casa a las 7:30 p.m. Por ejemplo, amo a Coldplay y amaría ir a verlo. El problema es que no iré a verlos si el evento empieza a las 9 y además, hay un acto de soporte. Quiero oírlos a la 1 p.m. y creo que si llenamos un estadio a esa hora para verlos, empezaríamos una moda".

La actriz Jamie Lee Curtis, nominada al Oscar por su papel en ‘Todo a la vez en todas partes’, confirmó que no asistirá a la ceremonia de entrega de los premios. Por primera vez en su carrera, Jamie Lee Curtis fue nominada a un premio de la Academia. Su actuación como Deidre Beaudeidre, una auditora del IRS en la cinta Everything Everywhere All At Once la llevo a esta nominación donde se encuentra en la contienda con su compañera de reparto Stephanie Hsu, así tambien con Kerry Condon (The Banshees of Irishin), Hong Chau (The Whale) y Angela Basset (Wakanda Forever).