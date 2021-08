Instagram sufre caída mundial

Este lunes 2 de agosto del 2021, Instagram dejó de funcionar y sufrió un fallo en sus servicios por lo que los usuarios al momento de ingresar a esta red social recibían un mensaje con la siguiente directriz: "Limitamos la frecuencia con la que puedes realizar ciertas acciones en Instagram para proteger a nuestra comunidad. Avísanos si crees que cometimos un error".

Al momento de leer el mensaje el usuario tenía la opción de reportar el daño o únicamente poner "aceptar". A pesar de recibir esta alternativa Instagram no respondía y los usuarios reportaron el fallo mediante twitter en varios lugares del mundo haciendo viral el hashtag #instagramdown.

I'm I literally the only one whose Instagram had been acting up lately!? #myinstagramdown pic.twitter.com/kb2MNBrWaG