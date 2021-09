La imagen de Bush del 11S que dio la vuelta al mundo

Una de las imágenes que más han circulado en el mundo desde el atentado terrorista del 11S ha sido el momento en el que el presidente estadounidense de ese entonces, George Bush, se enteró que las Torres Gemelas habían sido derrumbadas.

Bush se encontraba esa mañana en el Emma E. Booker Elementary School de Sarasota, Florida, para participar en una clase. El mandatario leía un cuento infantil a los estudiantes de prekinder cuando el jefe de despacho, Andrew Card, se acercó para darle una devastadora noticia.

Según información desclasificada, el agente del servicio de seguridad le comentó que un avión había impactado contra una de las torres del World Trade Center. Al parecer Bush no tenía mayor detalle, tan solo la consigna de guardar la compostura.

El secretario de prensa, Ari Fleischer, le pidió que no dijera nada. El presidente trató de aparentar que no ocurría nada, pese a que su expresión no verbal lo delataba. Su mirada era dispersa y con una sonrisa fingida para no demostrar preocupación. Casi no hablaba.

Los niños y maestros notaban la tensión en el presidente y su equipo. Bush sabía que debía evacuar cuanto antes y ponerse bajo resguardo porque era blanco de un posible ataque. De manera disimulada terminó la lectura y felicitó a los pequeños. Luego se retiró para abordar un vuelo militar y mantenerse en el aire hasta que la situación fuera segura.

El servicio secreto tenía información de que la Casa Blanca, el Pentágono y el Capitolio estaban bajo amenaza.

La escena del Card hablando al oído de Bush se volvió en un ícono y fue representada en futuros documentales, películas y parodias.