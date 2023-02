Homenaje a niños fallecidos en terremoto de Turquía

En un acto de solidaridad, decenas de voluntarios colocaron globos rojos, rosados y blancos en las edificaciones que se desplomaron por el terremoto de 7.8 grados que sacudió Turquía, esto para recordar a los niñas y niños victimas que fallecieron en el sismo.

El homenaje a las víctimas se realizó en Hatay, al sur del país y fue dirigido por el fotógrafo e influencer Sever Okur, quien en su cuenta de instagram señaló: "Ojalá pudiera dar los globos a vuestras manos uno por uno, mis queridos, mis corderos. Nuestros corazones están ardiendo.

No hay receta para el dolor, cada vez que veo un naufragio no puedo evitar pero la voz dentro de mi dice "¿me pregunto esperaron ayuda allí, o los niños pequeños pensaron que era un juego? No quiero parecer fuerte para todos. No tengo la fuerza. Quiero cavar cada naufragio con mis uñas. Quiero ser un respiro más para cientos de pequeños corazones. Oh, chicos"

El terremoto de 7.8 ha dejado 47.000 fallecidos, entre ellos miles de niños y adolescentes, además este lunes 20 de febrero se registró un nuevo sismo de 6.4 grados que hasta el momento 3 fallecidos y mas de 200 heridos, sin embargo esta cifra podría aumentar con el pasar del tiempo.