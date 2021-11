Hija de Malcolm X es encontrada sin vida

Malika Shabazz de 56 años, hija del dirigente contra la segregación racial Malcolm X, fue encontrada muerta la pasada noche en su departamento en Brooklyn, Nueva York, sin aparentes signos de violencia, según el informe de la policía local.

Dermot Shea, jefe de la policía de Nueva York mencionó que: "Fue su propia hija de 28 años la que encontró el cadáver de Malika, que había estado enferma durante un tiempo". Además, añadió que: "nada parece sospechoso".

Shabazz nació después de que su padre fuera asesinado por un disparo en un salón de baile de la ciudad de Nueva York.

Una de las primeras personas en presentar condolencias fue Bernice King hija de Martin Luther King mediante el siguiente tuit:

I’m deeply saddened by the death of #MalikahShabazz. My heart goes out to her family, the descendants of Dr. Betty Shabazz and Malcolm X.



Dr. Shabazz was pregnant with Malikah and her twin sister, Malaak, when Brother Malcolm was assassinated.



Be at peace, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC