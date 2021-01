Kamala Harris toma juramento a nuevos senadores y completa el control demócrata del Senado de EE. UU.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha tomado juramento este miércoles a los nuevos senadores del país, lo que confirma el control demócrata de la Cámara Alta estadounidense.

Se trata de la primera vez que Harris acude al Senado como vicepresidenta y, en concreto, han jurado los senadores demócratas de Georgia, Jon Ossoff y Raphael Warnock, y su reemplazo como senadora de California, Alex Padilla, ha recogido la cadena de televisión CNN.

Warnock y Ossoff son el primer senador negro y el primer judío, respectivamente, que representan al estado de Georgia, mientras que Padilla se convierte este miércoles 20 de enero de 2021 en el primer senador latino de California.

El Senado de Estados Unidos está compuesto actualmente por 50 senadores demócratas y 50 republicanos. Será Harris, en su rol de presidenta de la Cámara Alta, la encargada de romper empates con su voto de calidad. Que el Partido Demócrata controle el Senado posibilitará al presidente, Joe Biden, implantar su agenda presidencial con más facilidad.