Líder de Sin Techo pide resistencia para no dejar que encarcelen a Lula

El líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), Guilherme Boulos, pidió hoy "resistencia" para impedir que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea encarcelado en las próximas horas.



Los Sin Techo tienen previsto organizar esta noche una asamblea en la localidad de Sao Bernardo do Campo, donde se encuentra Lula, para organizar una serie de movilizaciones después de que el juez Sergio Moro decretara la inminente prisión del exmandatario.



"Estar aquí es estar contra la prisión de Lula, es estar al lado de la democracia. Todos sabemos que en la izquierda tenemos diferencias. Las diferencias existen en la izquierda, ahora se tarta de defender la democracia", dijo Boulos, precandidato del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) para las elecciones del próximo 7 de octubre.



El MTST es uno de los movimientos sociales más activos de Brasil y siempre ha sido aliado del Partido de los Trabajadores, especialmente de Lula, el principal líder de la izquierda brasileña y que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 sacando a 28 millones de personas de la pobreza.



"No vamos a aceptar decisiones ilegítimas, la palabra de orden aquí hoy es la resistencia. No vamos a dar un paso atrás", recalcó Boulos.



Una multitud se reunió este jueves a las puertas del sindicato de los metalúrgicos de la localidad de Sao Bernardo do Campo para respaldar a Lula, quien tiene de plazo hasta las 17.00 (20.00 GMT) del viernes para entregarse a la Policía Federal de Curitiba.



Lula fue condenado el pasado 24 de enero a doce años y un mes de prisión por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de un proceso de la operación Lava Jato. (I)