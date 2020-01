Guaidó evade prohibición de salida y asiste a cumbre en Bogotá

El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que sorteó las prohibición de salir del país y acudir a a un foro sobre terrorismo en Bogotá, donde se reunirá con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

Guaidó llegó el domingo 19 de enero de 2020 a Bogotá para avanzar en su “agenda internacional”, ahora que se cumple un año de su autoproclamación como presidente encargado de Venezuela. Colombia es uno de los países que le reconocen como mandatario legítimo del país.

La presencia del jefe del Parlamento venezolano en Bogotá fue confirmada desde temprano por Duque y por el propio Guaidó en sendos mensajes de Twitter, pero sin dar detalles de cómo hizo para viajar a Colombia.

“Vamos a consolidar el apoyo del mundo para lograr la libertad de Venezuela”, destacó Guaidó en su cuenta de Twitter, donde publicó imágenes de su primer contacto con Duque en la Casa de Nariño, sede oficial de la Presidencia colombiana.

El presidente de Colombia también informó en un tuit que mantuvieron una “productiva reunión de trabajo”.

Honored to meet Interim President @JGuaido at the 3rd Counterterrorism Ministerial. His tireless efforts to restore democracy to #Venezuela are an inspiration. We are proud to support him and the people of Venezuela as they strive for a brighter future. pic.twitter.com/1vD4qq5KS7