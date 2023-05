Graban al único oso panda albino del mundo

El único oso panda albino del mundo fue grabado en la Reserva Natural Nacional Wolong, China, gracias a las cámaras de vigilancia instaladas en la zona suroeste del gigante asiático.

Las imágenes se publicaron el sábado 27 de mayo, a pesar de haber sido captadas en febrero, y en ellas se ve al panda acercarse a una hembra que descansa con su cría en un hueco de un árbol, reporta el portal de noticias RT.

El panda albino intenta interactuar con sus congéneres, pero no logra mucho, así que decide alejarse dejando en video uno de los momentos más impresionantes de la naturaleza, pues se trata del único ejemplar albino de estos animales, según los expertos, lo que lo hace extremadamente raro.

The Conservation and Research Center for Giant Pandas in Wolong National Nature Reserve, located in Southwest China's Sichuan Province, released full-face photos of the only all-white panda on Saturday. The wild panda was first spotted in April 2019 in the Wolong reserve and is… pic.twitter.com/jHCWqNuqbh