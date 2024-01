Gobierno de Corea del Sur pidió a los ciudadanos no comer palillos fritos

El Gobierno de Corea del Sur empezó una campaña de advertencia por una tendencia de redes sociales que se popularizó en redes sociales.

La tendencia muestra a los usuarios que comen palillos para dientes, pero fritos en aceite y condimentados con anterioridad.

Si bien estos mondadientes están hechos con fibra de almidón, los expertos señalaron que su “seguridad como alimento no ha sido verificada”.

La solicitud fue hecha por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos. “Por favor, no los coman”, solicitó la entidad en sus redes sociales.

Videos of eating deep-fried starch toothpicks goes viral in #SouthKorea. The country's food ministry urged people not to consume the toothpicks. pic.twitter.com/WHlEuFxVDe