Gobierno chileno, en aprietos por retiro de fondos de pensiones

El Gobierno de Chile aseguró que la aprobación del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los aportes pensionales desde las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el marco de la pandemia del coronavirus (covid-19) es negativo para el país.

El ministro del Interior de Chile, Gonzalo Blumel, aseveró que “lo que pasó (el miércoles) no es una buena noticia. En primer lugar no es una buena noticia para los pensionados, no es una buena noticia para los trabajadores, no es una buena noticia para Chile y tampoco es una buena noticia para la clase media”.

La Cámara de Diputados de Chile avaló dicho proyecto de ley con 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones. La iniciativa fue impulsada por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), diputados independientes chilenos y tuvo el respaldo de algunos congresistas del oficialismo.

En este plano, Blumel subrayó que “hacer lo que es popular no necesariamente significa hacer lo correcto y este es precisamente el caso. El proyecto aprobado en primer lugar va a significar menores pensiones (…) porque lo que le estamos diciendo a la clase media es que para enfrentar la recesión van a tener que enfrentar sus propios ahorros previsionales”.

Así las cosas, el Ejecutivo propuso crear un ingreso de emergencia para las familias de clase media, la prolongación del subsidio del arriendo, aplazar el pago del crédito hipotecario e impulsar un subsidio a los préstamos estatales.

En cuanto al apoyo de algunos parlamentarios del oficialismo al proyecto de ley, el funcionario del Gobierno dijo que “como coalición debemos aprender la lección. Lo que pasó no fue bueno y constituye un traspié importante. Como Gobierno y coalición debemos aprender a hacer mejor las cosas, debemos aprender a trabajar con más unidad y debemos aprender a trabajar también con convicción frente a las cosas que son buenas para Chile”.

El Ministerio de Salud de Chile registra más de 306 mil contagios, 6.682 muertos y 274.922 recuperados del coronavirus. (I)