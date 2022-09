Glaciares suizos sufren un alarmante deshielo

Los glaciares han estado perdiendo gran parte de su hielo. Esto debido a un invierno seco y las intensas olas de calor que se presentan en el verano, hasta ahora tres kilómetros cúbicos de hielo se han desvanecido, lo que representa el 6% del volumen total de los glaciares suizos.

A principios de año, la capa de nieve en los Alpes era excepcionalmente ligera pero entre marzo y mayo llegó un gran volumen de polvo de arena procedente del desierto del Sahara, que se depositó en la superficie.

La nieve contaminada absorbió más calor lo que causo que se derritiera de manera más rápida, privando a los glaciares de su capa de nieve protectora a lo que empezó el verano europeo.

La situación que se está viviendo es realmente alarmante e incluso podría empeorar a futuro, como explica Matthias Huss, profesor de glaciología y de Glacier Monitoring es Suiza. “Si estos extreos continúan así, veremos desaparecer los glaciares mucho antes de lo que se teme”, expresó Huss.

"De acuerdo con los escenarios climáticos, se espera que para el 2100 todavía se vea algo de hielo en las zonas altas, pero si no se protege el clima, si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, no quedará casi nada de hielo para el 2100", agrega el profesor.

Hay que recalcar que un suceso de esta índole es crucial para un país en el que la hidroelectricidad proporciona más del 60% de la producción total de energía del país incluso sostienen las estaciones, y hay que tomar en cuenta que los glaciares son uno de los motivos más importantes por lo que los excursionistas y escaladores son atraídos a visitar el país.

Según el profesor de glaciología, "si dentro de cincuenta años se dieran las mismas condiciones meteorológicas (...) el impacto sería mucho mayor, los glaciares desaparecerían prácticamente y, por tanto, no podrían suministrar agua".

También te puede interesar: