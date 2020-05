Españoles salen a pasear y correr tras 49 días de confinamiento

Las calles, bulevares, paseos , zonas verdes y playas de toda España se llenaron este sábado 2 de mayo de 2020 de corredores y gente paseando de todas las edades. Había muchas ganas de salir, muchos fueron los madrugadores que se lanzaron a la calle con los primeros rayos de sol en esta primera jornada en la que está permitida la salida generalizada de casi toda la población, regulada por franjas horarias, para hacer deporte o simplemente para pasear después de 49 días de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Tras el alivio para los niños, que comenzó el pasado domingo, con el arranque de la fase 0, este sábado 2 de mayo llegó la hora para el resto de ciudadanos, menos las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por covid-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria o vivan en una residencia de ancianos.

Desde este sábado se puede hacer deporte individual y pasear una vez al día en cualquiera de las dos franjas horarias propuestas: de 6:00 a 10:00 y de 20:00 a 23:00. Las personas mayores de 70 de años y las que requieran salir acompañadas por motivos de necesidad y dependencia, pueden pasear entre las 10:00 y las 12:00 y entre las 19:00 y las 20:00. Y los menores de 14 años, acompañados, de 12:00 a 19:00.

Muchos madrileños pedían la apertura de los espacios verdes pero el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, no cedió. “La decisión es mantener los parques y jardines cerrados. Porque la pandemia no está vencida, porque no podemos bajar la guardia -dijo el alcalde-. Porque se dan pequeños pasos en ese proceso de desescalamiento. Pero todavía hay riesgos. Tenemos que evitar las aglomeraciones. Hemos pasado lo peor pero no queremos volver a pasar lo que desgraciadamente ha sucedido en la ciudad de Madrid”.

Así, a primera fueron los deportistas- corredores y ciclistas- los que más se vieron por las calles. En las zonas de costa, los surfistas aprovecharon para sacar sus tablas, incluso a pesar del mal tiempo en algunas localidades.

A partir de las 10:00, el ritmo del paseo se hacía más lento con el turno para los primeros paseos de los mayores de 70 años o dependientes con cuidador, y a partir de las 12:00, otra vez más ritmo con los niños, que casi llevan una semana de permiso para pasear acompañados de un adulto.

En este primer día de salida masiva a la calle, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló a la prudencia y responsabilidad de los ciudadanos en la primera salida autorizada por el Ejecutivo desde la declaración del estado de alarma para dar paseos o hacer deporte de forma individual, que los ciudadanos pueden realizar desde este sábado.



El jefe del Ejecutivo, además, pide a los ciudadanos que respeten las indicaciones y sigan las pautas de higiene y de distanciamiento social.

España registra 216.582 casos, 25.100 muertes por coronavirus hasta este 02 de mayo. Desde el principio, Madrid y Cataluña lideran la epidemia tanto en número de casos como en fallecidos.

El levantamiento de restricciones en fases

De esta forma, con la fase 0, se inició el plan de desconfinamiento gradual y asimétrico por territorios. El 11 de mayo empezará la fase 1 que supone el inicio real de la carrera. El pequeño comercio se activará y también la hostelería que disponga de terrazas, que podrán usarse sólo al 30% Las personas mayores gozarán de un horario, aún por fijar, reservado para ellos.

En la fase 2, dos semanas después, del 25 al 8 de junio, bares y restaurantes podrán usar el espacio interior de sus locales, con separación de mesas y un tercio de su aforo. Será posible visitar monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones y de conferencias, también con un tercio de su ocupación habitual. Ya se podrá acudir a espectáculos cerrados pero si no se superan las 50 personas y al aire libre si hay menos de 400 y están sentados.

Durante todo este tiempo no estará permitida la movilidad entre provincias. Sólo dentro de ellas.

No será hasta la última fase, la 3, del 8 al 22 de junio, cuando se flexibilizará la libre circulación de personas en el territorio nacional. Pero en ese momento para desplazarse de una provincia a otra los dos territorios deben encontrarse en este punto y final.

El Gobierno quiere evitar ahora lo como ocurrió al principio, antes del confinamiento general, cuando los desplazamientos de una comunidad a otra contribuyeron a extender el virus por toda España.

Esto supone que para ir a una segunda residencia los dos lugares deberán encontrarse en la tercera fase. En ese momento los aforos subirán del 30% al 50%, respetando siempre la distancia de dos metros y se suavizaran las condiciones en bares y restaurantes. (I)