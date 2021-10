Fuerte terremoto sacude Pakistán y deja más de 300 heridos

Al menos 20 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas en la madrugada de este jueves en un terremoto de magnitud 5,9 en la escala de Richter que ha azotado la provincia paquistaní de Baluchistán, ubicada en el sur del país, según han informado las autoridades provinciales.

El terremoto ha sacudido sobre las 3.00 horas (hora local) las ciudades de Quetta, Sibi, Pishin, Qila Saifullá, Chaman, Ziarat y Zhob, si bien el epicentro se ha ubicado cerca de Harnai, a una profundidad de 15 kilómetros, de acuerdo con información del Centro Nacional de Monitoreo Sísmico, recoge Geo TV.

Entre los fallecidos habría al menos seis niños, aunque se prevé que esta cifra aumente en las próximas horas ya que varios edificios han sido destruidos y una cifra indeterminada de personas han quedado atrapadas entre los escombros. Además, numerosos heridos han sido trasladados a hospitales en estado crítico.

La ciudad de Harnai ha sido la más afectada y en ella se han producido la gran mayoría de las muertes, mientras han resultado dañados más de 70 inmuebles.

The earthquake were so strong in the Harnai area of ​​Balochistan.That can be seen in the CCTV footage.That the loaded truck is shaking from the earthquake.#Pakistan #earthquake #balochistan pic.twitter.com/c9JrdeYFZY#earthquake