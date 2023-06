Autoridades finalizarán con la búsqueda de Wilson, el perro rescatista perdido en la selva del Guaviare

Una triste noticia se conoció este lunes, 26 de junio de 2023. Las Fuerzas Militares de Colombia finalizarán con la búsqueda de Wilson, el perro rescatista que fue pieza clave en la operación para hallar a los cuatro niños perdidos durante 40 días en la selva del Guaviare.

Hasta este lunes, las autoridades realizaron una intensa búsqueda del can que está desaparecido más de 15 días. “Ninguno se queda atrás”, aseguró la institución en redes sociales. No obstante, el comandante de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, Pedro Sánchez, aseguró que es “improbable” encontrar al animal.

Se conoce que Wilson se alejó de la tropa y se perdió “cumpliendo la misión de encontrar a los niños en la selva”.

Bajo la premisa "Ninguno se queda atrás" nuestro comandante #GeneralGiraldo, @FuerzasMilCol ha ordenado mantener las labores de búsqueda de Wilson, el comando canino que ayudó en el rescate de los 4 menores de edad perdidos en la selva.

El general Sánchez detalló que la institución ha realizado todos los esfuerzos necesarios para localizar al canino. Cerca de 70 hombres se internaron en el Guaviare en los últimos días, pero ha sido “imposible” encontrarlo. Ellos permanecerán unos días más recorriendo la zona por si hay alguna novedad en el último momento.

“Nuestro Wilson hizo un gran trabajo, pero también hay que ser conscientes del lugar en el que está. Hemos hecho absolutamente todo lo posible. Hemos puesto comida en puntos claves, lo que pone en alto riesgo a nuestras tropas”, indicó inicialmente.

Recalcó ante los medios de comunicación que también hay que pensar en la seguridad de los oficiales que se dedicaron día y noche a encontrar al perro, el cual desapareció a finales de mayo. No obstante, se seguirá honrando la memoria de Wilson, finalizó.

#VamosPorWilson | Las habilidades de nuestros binomios caninos: soldado y canino en las operaciones humanitarias de búsqueda y rescate son decisivas para la victoria. Wilson ha participado en diferentes operaciones

¡No descansaremos hasta encontrarlo!

¡No descansaremos hasta encontrarlo! pic.twitter.com/me9WCM0Gcs — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 21, 2023

¿Qué ocurrió con Wilson?

El soldado Severino Ríos, quien formó parte del rescate, explicó en Noticias Caracol las razones por las que Wilson pudo haberse perdido: “El terreno es muy complicado, muy intenso, hay muchos árboles altos. Es muy oscuro, porque no se ve el sol. El perrito, pues yo lo enviaba más o menos cinco metros, y ya el perrito no lo veía, entonces me tocaba llamarlo para ubicarlo. En eso todo se ve igual, entonces uno se puede estar perdiendo”.