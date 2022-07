Filipinas: Videos en redes sociales muestran daños y afectaciones del terremoto registrado en ese país

En redes sociales se han compartido videos de lo que fue el terremoto que azotó a Filipinas este miércoles, 27 de julio de 2022.

En Twitter, varios usuarios han compartido los momentos en que la tierra empezó a temblar así como las afectaciones que esto provocó en el país asiático.

Una de las estructura históricas del país que resultó afectada fue la ‘La torre de Bantay’, el antiguo campanario histórico (1591) que servía de torre de vigilancia para los piratas en la época colonial española.

El terremoto en un inicio era de 7.0, no obstante, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología elevó el sismo a magnitud 7.3 y a una profundidad de 25 kilómetros, según su informe preliminar.

LOOK | A video sent to Bombo Radio after the 7.3 magnitude #EarthquakePH in Brgy. Rancho, Santa, Ilocos Sur.



KEEP SAFE KAKAILIAN! pic.twitter.com/UQtRT2tlAj