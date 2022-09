Falleció la Reina Isabel II

La Reina Isabel II murió la tarde del ocho de septiembre en el castillo de Balmoral ubicado en Escocia y hasta donde llegaron sus familiares más cercanos para acompañarla.

La cuenta oficial de Twitter de la familia real británica confirmó el deceso de Isabel II a sus 96 años de edad y detalló que la corte se quedará por ahora en Escocia y en la noche se movilizará hasta Londres para continuar con el protocolo y el nombramiento de Carlos como el nuevo rey.

"La reina muró pacíficamente esta tarde", reza la publicación hecha en la cuenta oficial de Twitter.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W