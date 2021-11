¿Facebook o Meta? ¿Qué hay detrás del cambio?

La empresa anteriormente llamada Facebook Inc. ya tiene un nuevo nombre. Desde el 28 de octubre del 2021 se llama Meta, aunque no todos sus usuarios se han dado cuenta. Este cambio de nombre no afectará a las redes sociales de Facebook, Instagram, WhatsApp y el resto de sus productos. Solo fue un cambio de la empresa propietaria.

Esta modificación ocurre tras los escándalos por los Facebook Papers, en referencia a las revelaciones de una ex empleada, Frances Haugen, que filtró miles de archivos sobre la inseguridad informática para los dos mil millones de usuarios.

A Facebook, ahora llamado Meta, se lo acusa principalmente por no moderar los discurso de odio en sus sitios en inglés y en otros idiomas, donde hay reportes de peores situaciones. También responsabilizan a la compañía de facilitación del genocidio en Birmania en 2017 y la toma del Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero del 2020.

Entre otras acusaciones se demostró que ignoraron una investigación que reveló el daño de Instagram a la salud mental de adolescentes. Facebook (Meta) no hizo comentarios sobre las acusaciones, pero aseguró que no antepone el lucro sobre la seguridad de las personas.

¿Por qué cambia de nombre?

Mark Zuckerberg, presidente y CEO de Meta llama a las personas a participar en su próximo capítulo que busca ampliar el alcance de las redes sociales y llevarlas a otros entornos como la realidad virtual.

"En ese futuro podrás tele transportarte instantáneamente como un holograma para estar en la oficina sin tener que desplazarte, en un concierto con amigos o en la sala de tus padres para ponerte al día", Agregó Zuckerberg.

Algunos críticos ven a está acción como un lavado de la imagen ante la mala reputación adquirida por Facebook, su CEO defendió el cambio como un mejor trabajo actual de la empresa.

Alexandra Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijo que Meta es como "un cáncer para la democracia que hace metástasis en una máquina global de vigilancia y propaganda para impulsar regímenes autoritarios y destruir la sociedad civil" y con fines de lucro.

Por el momento Meta continuará su proyecto de realidad virtual acompañado de sus recientes escándalos. Es un cambio de nombre de la empresa, pero Facebook (red social) se mantendrá sin modificaciones.