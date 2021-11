Facebook cambió de nombre ¿Qué pasará con su cuenta de Facebook ?

El pasado 28 de octubre de 2021, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció a través de un video que el nombre de Facebook Inc. cambiaría a Meta Platforms, la nueva compañía matriz que engloba todas las redes sociales que maneja Zuckerberg. Esto será el inicio de su anticipado ‘metaverso’.

Después de este repentino anuncio, muchos de los usuarios de la red social se preguntan qué pasará con su cuenta. Una de las preguntas más frecuentes es si Facebook cambiará de nombre y la respuesta es no. Es importante destacar que Facebook Inc. pasa a ser Meta Platforms, nombre oficial del nuevo corporativo, que se dio a nivel empresarial y no directamente en la red social.

Esto quiere decir que su perfil de Facebook seguirá siendo el mismo, no se irá a otra plataforma ni desaparecerá. Posiblemente lo que sí cambie en futuras actualizaciones de las aplicaciones sea la leyenda “from Facebook” que aparece cada que abrimos una de las redes sociales. En un futuro puede ser “from meta”.

Hasta el momento, la empresa no ha presentado ninguna novedad en este sentido, por lo que todo indica que el resto de las redes sociales y empresas de Zuckerberg tampoco tendrán modificaciones.

Es decir, no hay de qué preocuparse, el contenido no será eliminado ni habrá la necesidad de crear un nuevo perfil.