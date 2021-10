¿Será el principio del fin de Facebook?

En una explicación técnica: "Esta vez el DNS es la consecuencia y no la causa, puesto que el problema es aún más profundo: el enrutamiento BGP”. Ya para entender estas palabras, el BGP es el sistema postal de Internet.

Es un protocolo mediante el que los routers de los proveedores de Internet saben cómo enviar los paquetes de red a los segmentos de red y direcciones IP concretas que corresponden.

Y para comprenderlo un poco más, Diego Suárez, un experto en Tecnología de Transparent Edge Services de España, explicó: "Facebook retiró (por causas aún desconocidas) sus rutas del sistema de anuncios BGP, sacándose así a sí mismos de Internet. Esto provocó que los propios servidores DNS de Facebook, que traducen los nombres de dominio a direcciones IP, fuesen inaccesibles a todo el resto de la red, con la consiguiente caída de todos sus servicios. Si por lo que fuera, Facebook decidiera un día retirar su negocio de Internet, este es el camino que debería seguir".

Aunque el servicio de la red social empezó a reestablecerse poco a poco a escala global, aún queda la duda sobre si fue un fallo de configuración que haya causado un efecto dominó o bien un ciberataque sobre el sistema autónomo de Facebook.

Será cuestión de tiempo para conocer los verdaderos motivos del 'apagón' de estas redes sociales, aunque también quedó demostrado que existe la posibilidad que algún día pueden desaparecer definitivamente.

