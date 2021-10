Facebook anuncia nuevos problemas para usar sus servicios

Facebook anunció este viernes 8 de octubre del 2021 que tiene nuevos inconvenientes para acceder a sus servicios, apenas cuatro días después de la caída mundial que sufrió el lunes 4 de octubre.

Según reportes de agencias internacionales, la plataforma emitió un comunicado para disculparse por las dificultades que tiene sobre todo con Instagram.

"Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos", dijo la firma, en una nota publicada por la BBC.

"Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible y nos disculpamos por cualquier inconveniente", agregó el comunicado de la empresa liderada por Mark Zuckerberg.

Los problemas actuales parecen estar afectando a la plataforma de intercambio de fotos y videos Instagram en particular.

"Sabemos que algunos de ustedes pueden estar teniendo algunos problemas al usar Instagram en este momento. Lo sentimos mucho y estamos trabajando lo más rápido posible para solucionarlos", aseveró Facebook.

#BREAKING Facebook says some users struggling to access its services pic.twitter.com/fm7wkpbRu0