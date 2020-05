Expectativa por lanzamiento de misión espacial, tras impresionante explosión de prototipo

El mundo se prepara para presenciar este sábado 30 de mayo de 2020 el lanzamiento de la misión espacial tripulada Dragon hacia la Estación Espacial Internacional que orbita la Tierra. El cohete Falcon 9 despegará las 14:22 (hora ecuatoriana) desde el Centro Espacial Kennedy, en el estado de Florida.

Sin embargo, el despegue se ha visto envuelto en situaciones que la NASA no esperaba. El miércoles tenía que realizarse el lanzamiento, pero el mal clima en el sureste estadounidense lo impidió.

.@NASA and @SpaceX continue planning toward a Saturday, May 30, launch attempt of the Crew Dragon mission.



Although the weather models for Saturday show an improvement in conditions, teams continue to monitor launch and down range weather: https://t.co/CjEWLp5z6S pic.twitter.com/ppOID1Syxi