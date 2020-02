Expertos del mundo se reúnen en Pekín para hablar del Covid-19

El número de personas infectadas con el nuevo coronavirus en China superó las 70.000 este lunes 17 de febrero de 2020, cuando expertos internacionales comenzaron a reunirse con sus homólogos chinos para abordar una epidemia que preocupa a nivel mundial.

"Esperamos que esta colaboración importante y vital contribuya al conocimiento global de la epidemia # COVID19", afirmó el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Twitter.

Together, we are facing #COVID19 & we must use the window of opportunity to intensify our preparedness for it.

And more than ever it’s time to let science & evidence lead policy. If we don’t, we are headed down a dark path that leads nowhere but division and disharmony. #MSC2020