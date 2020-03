Exguerrilleros fabrican tapabocas para emergencia del coronavirus

La cooperativa Tejiendo Paz y la marca de ropa Manifiesta fabricaron 180 tapabocas para la protección de excombatientes y la comunidad de Icononzo (Tolima), Colombia.

Ante la la escasez de este insumo médico en el país, las dos agrupaciones buscan recursos para masificar la producción y donar tapabocas a varias entidades.

Según El Espectador, de tres metros de tela quirúrgica que quedó en el antiguo puesto de salud en el espacio de reincorporación "Antonio Nariño", en Icononzo, salieron alrededor de 180 tapabocas destinados a los excombatientes y habitantes de las veredas circundantes.



Esta fue la forma de resolver la escasez de este insumo médico que hay en todo el país.



La idea la emprendieron los exguerrilleros de las FARC de la Cooperativa Tejiendo Paz y la marca de ropa Manifiesta, conocidos porque en septiembre de 2019 impulsaron un desfile de modas en la Universidad de los Andes, en el que dieron a conocer los kimonos y vestidos que ellos mismos producen como una manera de hacer su reincorporación a la vida civil.



Juan Perea, representante legal de Tejiendo Paz, dijo que en este espacio de reincorporación están tomándose en serio la cuarentena nacional decretada por el gobierno de Iván Duque, para evitar la propagación del coronavirus.



No obstante, manifestó que allá la situación se vive en calma. “Sabemos que no es nuevo, que los virus siempre han existido. No es cosa que nos alarme demasiado como para entrar en pánico”. Aunque sí prefieren respetar la cuarentena y aplicar las medidas de prevención.



Los tres metros de tela claramente no iban a alcanzar para los cerca de 3.000 habitantes que rodean el espacio de reincorporación, ni para los 270 excombatientes que allí residen. Conseguir más tela quirúrgica fue imposible e incluso los cauchos que las sostienen también estaban escasos.

Debido a la escasez de tapabocas en el país, excombatientes fabricaron 180 para la protección de su comunidad en Icononzo (Tolima). Buscan recursos para masificar la producción y donar este insumo médico a varias entidades. https://t.co/sOEpikTMUs pic.twitter.com/63s2wWR2zn — Colombia2020 (@EEColombia2020) March 26, 2020





Sin embargo, la confección de los tapabocas seguirá adelante con otro tipo de material.



Angela Herrera, diseñadora e integrante de Manifiesta, aseguró que la tela náutica, usada en las batas de los médicos, les servirá para continuar la producción.



“Sabemos que para el personal médico no sirve, pero para la comunidad sí. Serán lavables y no necesitarán de cauchos, sino que se les harán cuerdas de la misma tela”, explicó.



Hay tela náutica en el taller de confección del espacio de reincorporación: alrededor de 15 metros que servirán para fabricar 7.500 tapabocas. Para este siguiente paso, la Red de Iniciativas Comunitarias (Rico) ha mostrado interés en apoyarlos a través de una plataforma de donaciones.



“Queremos empezar con al menos 100 tapabocas para donarlos al hogar geriátrico de Icononzo y al hospital local”, añadió Herrera. A través de su conocimiento y mano de obra quieren contribuir en medio de la pandemia. (I)