Eventos y atractivos turísticos que puedes ver desde casa

Mientras la pandemia del coronavirus afecta a comunidades alrededor del mundo, muchas personas han tenido que mantener el distanciamiento social para intentar frenar la propagación del covid-19.

Sin embargo, el hecho de que no pueda salir a eventos públicos no quiere decir que no pueda tener un momento de diversión. Aquí le presentamos algunas opciones:

Espectáculo de Broadway

La plataforma de streaming BroadwayHD ofrece una prueba gratis de siete días para que sus fanáticos puedan ver sus diferentes musicales.

Museos

La plataforma Google Arte y Cultura ofrece recorridos virtuales en museos, incluyendo el Guggenheim de Nueva York, el museo británico de Londres y el Museo de la Acrópolis de Atenas, así como también una visualización de sus vastas colecciones.

Otros museos tienen sus propios recorridos y galerías digitalizadas, incluyendo el Louvre, Museo del Vaticano, Museo de Historia Natural, Museo de Van Gogh en Ámsterdam y el de Dalí en San Petersburgo, Florida.

Zoológicos

El zoológico de San Diego tiene cámaras en vivo (así como imágenes de archivo) que permiten a los visitantes virtuales ver lo que están haciendo los pingüinos, tigres, koalas y otros animales. Otros zoológicos populares con servicio de streaming y entretenimiento digital incluyen el de Cincinnati, de Atlanta, Houston y el de Oregón.

Acuarios

Así como los zoológicos, muchos acuarios tienen transmisiones en vivo. El Acuario Monterey Bay tiene cámaras que muestran nutrias marinas, medusas, tiburones, pingüinos, entre otros.

El Acuario Shedd de Chicago, el Acuario Nacional en Baltimore, el Acuario Georgia en Atlanta y el New England de Boston también ofrecen entretenimiento como transmisiones en directo y visitas virtuales.

Conciertos

Los amantes de la música pueden encontrar gran variedad de conciertos en vivo y grabados por Internet. Las series “Tiny Desk” de la Radio Nación Pública de EE. UU, por ejemplo, tiene cientos de conciertos en su archivo.

Varios músicos, incluyendo John Legend, Chris Martin y Charlie Puth han ofrecido conciertos en vivo desde sus hogares. Los fanáticos de la música clásica también pueden sintonizar a profesionales como la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica de Escocia y la Orquesta de Filadelfia.

Clases de ejercicios

Aunque no pueda ir al gimnasio, existen maneras de mantenerse en forma durante la cuarentena. Distintas aplicaciones como Obe Fitness, Peloton (entre otras) ofrecen pruebas gratuitas que le permiten conectarse a sus transmisiones en vivo y ver rutinas de ejercicio desde casa. Otras aplicaciones e instructores ofrecen rutinas de ejercicio gratuitas.

Parques temáticos

Existen varios videos no oficiales en Youtube que ofrecen a los usuarios experiencias virtuales de atracciones en Walt Disney. La visualización de mapas de Google también ofrece visitas virtuales a los parques, incluyendo el Mundo Mágico de Disney. Los parques de Legolandia también ofrecen visitas virtuales oficiales a sus espacios y atractivos.

Opera

Los amantes de la ópera pueden ver presentaciones grabadas de forma gratuita en OpevaVision. Empresas particulares, incluyendo el Teatro Reggio en Turin y la Opera de Viena también tienen sus propias transmisiones gratuitas. El Festival Rossini Opera también está transmitiendo producciones gratuitas. Huffington Post / Medios Públicos (I)