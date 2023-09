Estas son las “Novedades” que presenta WhatsApp

WhatsApp se actualiza y la nueva pestaña “canales” es su mejora más evidente. La última actualización en la aplicación de mensajería, permite un nuevo modo de comunicación, no solo trae funciones para editar mensajes o mandar videos con audio, ahora también puedes seguir las “novedades” de tus artistas, equipos deportivos, intelectuales, medios de comunicación, empresas o influencers favoritos.

En estos “canales” las personas o entidades a las que sigas, pueden publicar cualquier detalles como difundir sus conciertos o nuevos lanzamientos a fin de que te enteres de manera rápida y reacciones en WhatsApp.

La forma de seguir un canal es muy sencilla, los usuarios encontrarán un directorio que les permitirá descubrir canales basados en su localidad y también aquellos que son tendencia a nivel mundial en función del número de seguidores.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, fue el encargado de presentar en Mumbai, durante un evento internacional, varias funciones nuevas en WhatsApp que harán que la relación entre empresas y clientes mejore.

La nueva actualización ya está disponible para 180 países y con el propósito de mantener la privacidad, la empresa destacó en su X, que estos canales operan de manera independiente a los chats convencionales. Los usuarios que sigan a un canal no sabrán quién más lo sigue, garantizando así la confidencialidad tanto para los administradores como para los integrantes del canal.

channels is now fully available in over 180 countries ? make sure your app is up to date to start channeling your faves ?