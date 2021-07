Estados Unidos mantendrá sus medidas restrictivas por la propagación de la variante Delta

El gobierno de Joe Biden anunció que se mantendrán las restricciones para el ingreso aéreo a Estados Unidos debido a la propagación de la variante Delta. Los vuelos provenientes de Europa aún no podrán aterrizar en ese país.

Biden había anticipado que su administración estudia la posibilidad de liberar las medidas por el proceso de vacunación que se efectúa en todo el mundo. Sin embargo, los casos por Delta están en aumento y esto causa preocupación en las autoridades.

Un funcionario de la Casa Blanca mencionó a Associated Press que no se aplicará la propuesta de la canciller alemana Ángel Merkel para que se reabran los vuelos. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mantiene la recomendación a los estadounidenses de no viajar a Estados Unidos.

Los pasajeros provenientes de las siguientes naciones están imposibilitados de entrar a Estados Unidos. Ecuador no se encuentra dentro de las restricciones:

- China

- Irán

- Espacio Schengen de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Ciudad del Vaticano, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, San Marino, Suecia, Suiza)

- Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte)

- República de Irlanda

- Brasil

- Sudáfrica

- India