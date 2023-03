Esta es la razón por la que Ben Affleck se veía aburrido en los Grammy

Desde que apareció la primera imagen de Ben Affleck la noche de los premios de la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias (Grammy), los memes encendieron las redes sociales.

Algunos internautas decían que la mala cara del actor se debía al aburrimiento, ya que era un evento de música y no de cine. Otros señalaron que estaba cansado tras pasar demasiado tiempo en la habitación con su esposa Jennifer López, o que ambos habían tenido una fuerte discusión que se replicó durante el evento y quedó grabada en video, según reseña el portal Infobae.

Al respecto, el propio actor de Batman aseguró que la razón de sus expresiones era que no reconoció a los artistas del evento. Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Affleck reconoció que le costó trabajo “seguir el ritmo” de la premiación y de cada número. Su cara, dijo, era de no saber quién cantaba.

Sobre la pelea, el artista acotó: “La pasé bien en los Grammy. Iba mi esposa y pensé: ‘Bueno, habrá buena música. Podría ser divertido (...) Nos estaban encuadrando en esa toma, pero no sabía que estaban rodando. Me incliné hacia ella y dije: ‘Tan pronto como comiencen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor’. Ella dice: ‘Será mejor que no te vayas’. Eso es una cosa de marido y mujer”, recordó el actor.

Acerca de las especulaciones acerca de un posible problema de consumo de alcohol, Affleck confesó que ha ido a otras premiaciones enojado, ebrio o se ha aburrido y en ninguna de esas veces la gente se ha dado cuenta, pero en esta gala, en la que tenía buen humor y estaba disfrutando, lo señalaron por poner una mala cara.